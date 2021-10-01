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أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أن بلاده تتفوق على الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم ضد فيروس كورونا بين السكان، في إشارة إلى أن 70% من اليابانيين قد تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما سيبلغ عدد الملقحين بالجرعتين من لقاح كورونا في البلاد 60% في القريب العاجل.

وأضاف: لقد تفوقنا على الولايات المتحدة، وسنقوم بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على المطاعم وإجراء الفعاليات الجماعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مواصلة مراعاة إجراءات الحماية ضد انتشار الفيروس لا تزال ضرورية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 233 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.