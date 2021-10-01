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تعرف على راتب البريطاني لويس هاميلتون المثير للجدل

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تعرف على راتب البريطاني لويس هاميلتون المثير للجدل تعرف على راتب البريطاني لويس هاميلتون المثير للجدل

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سباق السيارات واحد من أهم الرياضات وأكثرها إثارة ومتعة وذلك بسبب شغف الجماهير لمتابعتها حيث أن فورمولا 1 يتابعها الكثيرون على مدار السنوات الماضية بل وينتظروا السباقات بكل شوق.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن البريطاني لويس هاميلتون يتقاضي راتب سنوي يصل إلى 40 مليون دولار كأعلى راتب بين سائقي فورمولا 1.

وتعرض السائق البريطاني الأشهر فى عالم السيارات لعدة انتقادات بسبب راتبه المرتفع، حيث هناك سائقين يتقاضوا مبالغ قليلة للغاية مقارنة بـ"هاميلتون".

من جانبه، قال جروجان، مدير جمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي أيه" أن هناك جدال حول تلك المسألة، حيث يتمثل أحد المخاوف في أن تقييد الرواتب في فرق الصدارة قد يؤثر على مسيرة النجوم الصاعدة.

وأضاف: "تحدثنا حول تلك الفكرة في الجمعية، حيث دعمها البعض، بينما رفضها البعض الآخر. أعتقد بأنّه من غير المقبول بأن يكسب لويس هاميلتون أكثر من 40 مليون دولار سنويًا، في حين يتقاضى بعض السائقين 150 ألف يورو سنويًا للقيام بذات الوظيفة".

وتابع: "مع ذلك، ما تمّت الإشارة إليه هو أنّه وإذا ما وضعنا سقفًا لرواتب السائقين، فإنّنا نكسر بذلك سلّم السيارات بأكمله. من سيستثمر المال في برنامج سائقين ناشئين للإنفاق على مسيرتهم إذا لم يتمكن الفريق من استعادة أمواله عبر الحصول على نسبة من رواتب السائقين المرتفعة؟ الجدال في تلك النقطة".

يذكر أن البريطاني لويس هاميلتون كان قد رشخ الاعتقاد بأنه أفضل سائق في تاريخ بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعد تحقيق الفوز رقم 100 في تاريخ مشاركاته في سباقات الجائزة الكبرى عبر سباق .

المصرى اليوم

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