أخبار عاجلة

طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد -
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا -
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد -
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على موظف بـ«زراعة سوهاج» بتهمة اختلاس العهدة

Print
القبض على موظف بـ«زراعة سوهاج» بتهمة اختلاس العهدة القبض على موظف بـ«زراعة سوهاج» بتهمة اختلاس العهدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، القبض على موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، بتهمة اختلاس كميات من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا بقيام موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي أثناء فترة عمله كونه المنوط به الإشراف على بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوريد قيمتها بحساب الجمعية التابعة لجهة عمله بالبنك الزراعي، وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع كمية من الأسمدة المدعمة لعدد من المزارعين من خلال استخدام الكروت الزراعية الذكية الخاصة بهم وسحب مبالغ مالية قيمة تلك الأسمدة من ماكينة الصراف الآلي واختلاسها لنفسه وعدم توريدها بحساب الجمعية بالبنك، وكذلك قيامه باختلاس كميات الأسمدة المباعة التي وزنت 20 طنًا لنفسه وعدم تسليمها للمزارعين.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا

جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر