القبض على موظف بـ«زراعة سوهاج» بتهمة اختلاس العهدة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، القبض على موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، بتهمة اختلاس كميات من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا بقيام موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي أثناء فترة عمله كونه المنوط به الإشراف على بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوريد قيمتها بحساب الجمعية التابعة لجهة عمله بالبنك الزراعي، وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع كمية من الأسمدة المدعمة لعدد من المزارعين من خلال استخدام الكروت الزراعية الذكية الخاصة بهم وسحب مبالغ مالية قيمة تلك الأسمدة من ماكينة الصراف الآلي واختلاسها لنفسه وعدم توريدها بحساب الجمعية بالبنك، وكذلك قيامه باختلاس كميات الأسمدة المباعة التي وزنت 20 طنًا لنفسه وعدم تسليمها للمزارعين.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.