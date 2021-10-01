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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشرقية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشرقية ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشرقية

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تمكنت مباحث الشرقية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتي أمن القاهرة والشرقية، وبحوزتهم 8 مفتاح سيارة مصطنع ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وسيارة ربع نقل ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع بدوائر مركز الزقازيق، أقسام أول وثان الزقازيق، والصالحية الجديدة، ووأرشدوا عن المسروقات 6 سيارات ربع نقل لدى عملائهم.

وأضاف أحد عناصر التشكيل بشرائه سيارة أجرة ميكروباص بدون بيانات مجهولة المصدر من آخر والتصرف فيها بالبيع لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

وأمكن ضبطه، وبمواجهته قرر بعلمه بأن السيارة بدون بيانات ومجهولة المصدر وأرشد عن سيارة تحمل لوحات معدنية، وبمواجهته باللوحات المعدنية قرر بعثوره عليها بإحدى الشوارع ووضعها على السيارة حتى يتمكن من السير بها، وأرشد أحد المتهمين عن طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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