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«»: ضبط 1993 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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«التموين»: ضبط 1993 قضية متنوعة خلال 24 ساعة «»: ضبط 1993 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1993 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 14،8 طن سكر حر وملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 10 طن أرز أبيض بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية شوائب وأتربة ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وفى القاهرة تم ضبط 2،97 طن لحوم مستوردة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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