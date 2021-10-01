«الداخلية» توزع شنط مدرسية على أهالي مدينة السلام

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وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع حقائب وأدوات مدرسية مجاناً بحى أهالي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد «أهلاً مدارس»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية حقائب وأدوات مدرسية بالمجان على المواطنين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.