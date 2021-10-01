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كشفت وزاراة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» لشخص يحمل سلاح أبيض ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الجمعة: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله شخص يحمل سلاح أبيض سكين ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة».

وأضافت: «بالفحص تبين قيام (عاطل، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية)، بالتعدى على (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز»مصاب بجرح قطعى«) بسبب خلافات مالية فيما بينهما حال تواجدهما بدائرة المركز، والقيام بأعمال البلطجة مستخدماً في ذلك سلاح أبيض كان بحوزته».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».