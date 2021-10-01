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الداخلية تكشف ملابسات مبرمج كمبيوتر بفتاة في القاهرة

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش مبرمج كمبيوتر بفتاة في القاهرة الداخلية تكشف ملابسات مبرمج كمبيوتر بفتاة في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة : «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» يتضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه وتبين أنه (مبرمج كمبيوتر- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بقيام المجنى عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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