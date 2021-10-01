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براءة سما المصري وتأجيل محاكمة سارة التونسي.. حصاد الأسبوع بالمحكمة الاقتصادية

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براءة سما المصري وتأجيل محاكمة سارة التونسي.. حصاد الأسبوع بالمحكمة الاقتصادية براءة سما المصري وتأجيل محاكمة سارة التونسي.. حصاد الأسبوع بالمحكمة الاقتصادية

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شهدت المحكمة الاقتصادية الأسبوع الماضى عدد من القضايا التي شغلت الرأى العام والتى أصدرت فيها أحكاما وقرارات.

في القضية الأولى قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، الشهيرة بـ«سما المصري»، في الدعوى الجديدة الذي أقامها ضدها ، رئيس نادي الأسبق، يتهمها فيها بسبه وقذفه،يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

كما أجلت المحكمة، دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتى تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد،لجلسة 4نوفمبر .

كانت المحكمة الاقتصادية قررت إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

كما نظرت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة طبيبين وموظف، في واقعة «السجود للكلب»، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه، وأجلت القضية لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين «طبيبين وموظف» بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، وقال إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه: «أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية».

وأكد المجني عليه في التحقيقات: «أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر»، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: «كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة».

المصرى اليوم

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