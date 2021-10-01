سقوط إثنين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالمنوفية والمنيا لقيامهما بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل محل أدوات صيد خاص به والكائن بدائرة مركز شرطة منوف.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 19 طبنجة مُعدلة مختلفة الأحجام والأنواع و9 طبنجات مُحدثة صوت مختلفة الأنواع ورشاش صوت و2 طبنجة ضغط هواء و2 بندقية ضغط هواء وكمية من الطلقات النارية وطلقات الصوت وكمية متنوعة من أجزاء الأسلحة وأدوات تصنيع وتعديل مُحدثات الصوت و4 صاعق كهربائى و12 قطعة سلاح أبيض متنوعة .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى، وبالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية وفرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.