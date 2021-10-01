«الداخلية» تكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة بالإكراه في المينا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بالمنيا.

وتبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بأنه حال قيادته سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة المنيا، فوجئ بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل أحدهم يحمل بندقية آلية وآخر يحمل فرد محلى وسلاح أبيض، وقيامهم بإستيقافه والتعدى عليه بالسلاح الأبيض وإحداث إصابته بجروح بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى سبق قيامه بتحصيله لحساب أحد الأشخاص تاجر ماشية، ولاذوا بالهرب .

بالفحص تبين عدم صحة إدعائه وقرر بقيامه بالإتفاق مع نجل تاجر الماشية، وشخص آخر صديق المبُلغ على إختلاق الواقعة وإقتسام المبلغ المالى فيما بينهم على أن يقوم أحدهما بالإحتفاظ بالمبلغ المالى بمسكن مؤقت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وحال وصول المُبلغ لمكان البلاغ قام بإحداث إصابته بنفسه بسلاح أبيض وقام بتسليم أحد المتهمين المبلغ المالى للإحتفاظ به لديه لحين الإنتهاء من الإبلاغ عن الواقعة والذى بدوره قام بإستئجار سيارة ميكروباص والتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان لإخفاء المبلغ وأرشد عن «سكين» كان يخفيها بالسيارة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الشرقية والمنيا من ضبط نجل تاجر الماشية وصديق المُبلغ وبحوزتهما المبلغ المالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .