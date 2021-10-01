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وأجرت قناة الإخبارية، مساء أمس الخميس، مداخلة مع هاني حيدر، المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، أكد خلالها أنه يتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.

وأوضح حيدر أنه سيتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام، بداية من اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا لأداء الصلوات الخمس.

وأفاد هاني حيدر بأنه سيتم استقبال المصلين، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم للمصلين، أيضا.

سبق أن نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه البشرى سبتدأ من اليوم الجمعة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، وصول أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والزيارة، نهاية العام الهجري الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية السابقة للعمرة بلغت 70 ألف معتمر يوميا، تم توزيعهم على ثماني فترات تشغيلية يومية، مفيدة بأنه تقوم بالتنسيق مع لوضع خطة إستراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين ونصف معتمر وزائر شهريا.

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