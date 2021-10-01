ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك في بني سويف

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أمر الدكتورمحمدهانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة محمد يوسف بالإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها ،حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية وبالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة لبن فرز محملة بألبان فرز بكمية 400 لتر لبن وجركن به 5 لتر حمض نيتريك مخفف، وبالفحص الظاهري فقد تبين أن اللبن المضبوط هو لبن فرز غير مسموح بتداوله واللبن غير نظيف وبه شوائب والسيارة المضبوطةغير مستوفية للشروط للصحية،حيث تم التحفظ على السيارة بمركز شرطه الفشن وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.

وشارك في الحملة: محمد محمود مراقب أول الأغذية، أحمد رجب مفتش أغذية، محمد جابر شريف مفتش تموين باداره تموين الفشن