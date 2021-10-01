تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية بالإسكندرية (صور)

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أقام حزب النور في الاسكندرية احتفالية سنوية لتكريم المتفوقين من أوائل الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على مستوى دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب وتشمل الإدارات التعليمية ( العامرية وبرج العرب والعجمى )، مساء أمس.

شارك فى التكريم هشام عثمان مدير عام ادارة العامرية التعليمية،وسلامه القط مدير التعليم الثانوي وممثلاً عن شيخ المنطقة الأزهرية .

وتم تكريم ١٤٠ طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وأوائل الجمهورية من الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ومعهد القراءات الأزهري والمعلمة القدوة (المركز الثاني على الجمهورية) والطفلة الأولى على الجمهورية في حفظ القرآن الكريم .

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

تكريم 140 طالبا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والازهرية والقراءات والمعلمة القدوة وحفظ القرآن بالإسكندرية (صور)