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تترات أشهر أعمال الرسوم المتحركة على مسرح النافورة غدًا

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تترات أشهر أعمال الرسوم المتحركة على مسرح النافورة غدًا تترات أشهر أعمال الرسوم المتحركة على مسرح النافورة غدًا

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يقدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة ابنائه محمد، ديما وتالا وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفلا غنائيا وذلك في الثامنة مساء السبت 2 أكتوبر على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاعمال لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، انت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، ماوكلي، أسرار المحيط دراغون بول، ون بيس، عهد الأصدقاء وغيرها .

يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان احد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة في العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء ويعد من كثر المبدعين إنتاجا في عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في العديد من المهرجانات وفاعليات في جميع ارجاء الوطن العربى .

المصرى اليوم

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