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مثل كل البنات في سنها أرادت الطفلة «روان»، 15 سنة، أن تصفف شعرها لتحتفل مع زميلاتها بعيد ميلادها بمنزلها واصطحبتها أمها إلى محل كوافير مشهور بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، ولكنها للأسف عادت بها بعدما احترق شعرها والبوصيلات حتى أصيبت بالصلع وأكدت أمها أن الكوافير تسبب في إصابة ابنتها بعاهة مستديمة وحررت محضر بالواقعة وطالبت بعرض ابنتها على الطب الشرعى بعدما فشلت في علاجه .

وقالت «هالة. أ» والدة الطفلة روان، «بنتي أصلا محجبة، وشعرها كثيف وناعم وكانت عايزة تعمل شعرها تسريحة بالسيشوار أو المكواة، وسبق وأن ذهبنا لنفس الكوافير وكانت هناك سيدة جزائرية تعمل في المحل، وعجبنا شغلها، ولما ذهبت بابنتي هذه المرة لم نجد السيدة الجزائرية، وعندما أردت الانصراف من المحل، غضبوا بشدة وأصروا يعملوا للبنت شعرها وقالوا لنا»لو مشيتى انتى كده بتشتمينا والجزائرية احنا اللي علمناها الشغل«.

روان فقدت شعرها وأصيبت بالصلع بسبب الكوافير

روان فقدت شعرها وأصيبت بالصلع بسبب الكوافير

وأضافت الأم «دخلنا قسم المحجبات وفوجئت بالسيدة التي تعمل في المحل تطلب منى قص شعر البنت بحجة أن شعر البنت طويل وكثيف، فرفضت، وفوجئت بإصرار منها على القص، لكن إصرارها قابلته برفض قاطع مني، وطلبت منها تعمل السريحة للبنت وبدأت فعلا في غسيل رأس الطفلة، لكن البنت قالت لها :»انت بتلسعي رأسي«فما كان منها إلا أن ردت :» انا عارفه أنا بعمل إيه انتى بتدلعى«حتى جاءت مرحلة المكواة، ووجدتها تضع على رأس الطفلة مادة زيتية أو سيرم، قبل الكوى وكانت تضغط على الشعر، وبالنت بتتألم وعندما اعترضت وقالت»كل واحد له طريقته في الشغل«، وكلما حاولت الخروج بالبنت من المحل ترفض وتقولي لما هتروحى هتشوفى شعر بنتك.

روان فقدت شعرها وأصيبت بالصلع بسبب الكوافير

وتابعت الأم «كانت زوجة صاحب المحل موجوده وقالت لى سبيهم يشتغلوا ولكى النتيجة، والسيدة اللى بتشتغل طلعت مكواة، وقالت: المكواة دي للناس الغاليين بس، ولما بدأت تشتغل بها كنت سامعة صوت غريب، وشميت شياط لكنها أكدت لى ان ده طبيعى علشان الشعر فيه مياه وهى بتنشفها لكن أول لما لمست القصة»مقدمة شعر الرأس«الشعر وقع على الأرض، فصرخت فيها بشدة وقعدت أصرخ والناس اتلمت وقالت مكنش قصدها يتحرق، وبكيت بشدة، وانهرت لما رأيت شعر ابنتي بيقع».

روان فقدت شعرها وأصيبت بالصلع بسبب الكوافير

وانهارت وهى تقول «أخدت بنتى ورجعت البيت وفاكرة ان القصة بس هي اللى اتحرقت لكن للأسف لما رجعنا لقينا الشعر وقع في الطرحة وبدأ شعرها كله يقع ويظهر قشرة في فروة الرأس نتيجة الحرق لأن الحرارة كانت عالية جدا وحرقت بوصيلات الشعر ورحت ببنتى لأماكن كتير ولم أجد لها علاج ولما ذهبت لكوافيرات خارج المنصورة بحثا عن حل لشعر بنتى أكدوا ان المكواة اللى تم استخدامها كانت حرارتها عالية جدا، ولا يجوز استخدامها مع شعر بنتى لأنها مخصصة للشعر الأفريقي ودرجة حرارتها تصل إلى 750 وات»

روان فقدت شعرها وأصيبت بالصلع بسبب الكوافير

وتحسرت الأم على ابنتها قائلة «بنتى أصيبت بعاهة مستديمة وأصبحت صلعاء ولا ينبت شعر جديد برأسها والشيطان نفسه مش ممكن يعمل فيها كده منهم لله» .

وحررت الأم المحضر رقم 4984 جنح أول المنصورة لسنة 2021 وبدأت النيابة العامة التحقيق في المحضر.