أخبار عاجلة

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر -
«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة -
سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد -
محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر -
تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها -
تأجيل حفل مغني الراب «الجوكر» بمسرح الزمالك بعد اشتباه إصابته بكورونا -
موديرنا تعتزم بناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا بإفريقيا -
جلوبال بروسيسينج سيرفيسيز تواصل التوسع الدولي مع إطلاق مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة ٩٠ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

Print
إزالة ٩٠ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية إزالة ٩٠ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه ١٨ ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٧٢ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٨ ألاف و٧٩٦ متر، و١٨ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢١١ فدان و٢٢ قيراط، بمراكز " الحسينية - كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - ديرب نجم " ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير عسكري: السيسي أنقذ مصر من الوقوع في كوارث عديدة

خبير عسكري: السيسي أنقذ مصر من الوقوع في كوارث عديدة

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يكمل مشروع السادات الوطني

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يكمل مشروع السادات الوطني

السيسي: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام الرئيس السادات

السيسي: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام الرئيس السادات

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود قيس سعيد في بناء مستقبل أفضل لتونس

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود قيس سعيد في بناء مستقبل أفضل لتونس