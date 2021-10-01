إزالة ٩٠ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه ١٨ ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٧٢ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٨ ألاف و٧٩٦ متر، و١٨ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢١١ فدان و٢٢ قيراط، بمراكز " الحسينية - كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - ديرب نجم " ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.