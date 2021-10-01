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مياه الشرقية: تحرير 35 محضرا للتعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

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مياه الشرقية: تحرير 35 محضرا للتعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرقية: تحرير 35 محضرا للتعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

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قال المهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ،تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بقريتي هربيط والأحراز، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفرت جهود اللجان المشكلة عن تحرير 25 محضر تعدي على الصرف الصحي ، وتحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب ، كما تم حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 60000م٣ استهلاك فعلي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز ،وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، كونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة ،حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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