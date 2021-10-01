ضحايا كورونا.. 627 وفاة بالبرازيل و533 في المكسيك و16 بكوريا الجنوبية

★ ★ ★ ★ ★

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، أنها سجّلت 27527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و627 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 596749 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21.4 مليون إصابة.

المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الخميس، أنها سجّلت 8828 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا إلى جانب 533 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و664223 والوفيات إلى 277505.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 313773 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً 16 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2497.