حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار التموينيين بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع ،والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شن قطاع تموين جنوب الشرقية، بقيادة عاطف عراقي رئيس القطاع، حملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له، أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1063 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «م. م .ع» صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق، لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 15 كرتونة زيت طعام، والمحضر رقم 1064 جنح ا.د.ط، ضد المواطن«ط .م .س» صاحب محل بقالة بقرية المنير، لعرضه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين زيت طعام.

كما تم تحرير المحضر رقم 1065 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .ا .م» تاجر تموينى قرية المنير لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 1066 جنح ا.د.ط، ضد المواطن«م .س .ر» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط والمحضر رقم 1067 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «أ. ا .خ» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 1068 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .ف ف» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط.