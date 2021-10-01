أخبار عاجلة

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر -
«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة -
سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد -
محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر -
تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها -
تأجيل حفل مغني الراب «الجوكر» بمسرح الزمالك بعد اشتباه إصابته بكورونا -
موديرنا تعتزم بناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا بإفريقيا -
جلوبال بروسيسينج سيرفيسيز تواصل التوسع الدولي مع إطلاق مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار التموينيين بالشرقية

Print
حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار التموينيين بالشرقية حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار التموينيين بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية ، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع ،والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شن قطاع تموين جنوب الشرقية، بقيادة عاطف عراقي رئيس القطاع، حملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له، أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1063 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «م. م .ع» صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق، لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 15 كرتونة زيت طعام، والمحضر رقم 1064 جنح ا.د.ط، ضد المواطن«ط .م .س» صاحب محل بقالة بقرية المنير، لعرضه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين زيت طعام.

كما تم تحرير المحضر رقم 1065 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .ا .م» تاجر تموينى قرية المنير لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 1066 جنح ا.د.ط، ضد المواطن«م .س .ر» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط والمحضر رقم 1067 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «أ. ا .خ» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 1068 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .ف ف» تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة