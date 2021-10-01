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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الإسكندرية ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية قيام اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 7 وقائع بالمنتزه والدخيلة ومحرم بك، وأرشدا عن المسروقات 7 سيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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