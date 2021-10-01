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كورونا.. تسجيل 26727 إصابة جديدة بالهند و10118 في ألمانيا و34 بالصين

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كورونا.. تسجيل 26727 إصابة جديدة بالهند و10118 في ألمانيا و34 بالصين كورونا.. تسجيل 26727 إصابة جديدة بالهند و10118 في ألمانيا و34 بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. تسجيل 26727 إصابة جديدة بالهند و10118 في ألمانيا و34 بالصين

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 26727 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33.766.707 حالات.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان اليوم، بأن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 448339 حالة بعد تسجيل 277 وفاة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 33144 حالة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 10118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 4.237.619 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 93711 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.010.100 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين إنها سجّلت 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن عشراً من الحالات الجديدة إصابات محلية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين حالياً 96162، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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