أخبار عاجلة

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر -
«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة -
سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد -
محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر -
تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها -
تأجيل حفل مغني الراب «الجوكر» بمسرح الزمالك بعد اشتباه إصابته بكورونا -
موديرنا تعتزم بناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا بإفريقيا -
جلوبال بروسيسينج سيرفيسيز تواصل التوسع الدولي مع إطلاق مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضحايا كورونا.. 627 وفاة بالبرازيل و533 في المكسيك و16 بكوريا الجنوبية

Print
ضحايا كورونا.. 627 وفاة بالبرازيل و533 في المكسيك و16 بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا.. 627 وفاة بالبرازيل و533 في المكسيك و16 بكوريا الجنوبية
خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. 627 وفاة بالبرازيل و533 في المكسيك و16 بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، أنها سجّلت 27527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و627 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 596749 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21.4 مليون إصابة.

المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الخميس، أنها سجّلت 8828 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا إلى جانب 533 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و664223 والوفيات إلى 277505.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 313773 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً 16 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2497.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل

"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل

وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر

وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر