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قطع الكهرباء عن 9 مناطق بمدينة المنيا غدًا السبت

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قطع الكهرباء عن 9 مناطق بمدينة المنيا غدًا السبت قطع الكهرباء عن 9 مناطق بمدينة المنيا غدًا السبت

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أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت ، خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة، ونوهت الشركة أن ذلك بالمناطق الأتية:

  • مرفق الإسعاف بجوار فندق لوتس
  • برج نقابة المعلمين بجوار الهلال الأحمر
  • برج سافواي بميدان المحطة
  • برج محمد فتحي بميدان المحطة
  • مركز القلب
  • محطة وقود الطاقة امام الكوبري العلوي
  • أبراج الميهوب شارع طه حسين
  • ورشة السكة الحديد شارع المحطة
  • المنطقة الازهرية وما حولها

المصرى اليوم

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