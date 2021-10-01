قطع الكهرباء عن 9 مناطق بمدينة المنيا غدًا السبت

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أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت ، خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة، ونوهت الشركة أن ذلك بالمناطق الأتية: