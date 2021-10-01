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القبض على عصابة مسلحة لسرقة المواشي في القليوبية

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القبض على عصابة مسلحة لسرقة المواشي في القليوبية القبض على عصابة مسلحة لسرقة المواشي في القليوبية

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ألقت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى يضم 6 أشخاص كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواشى والسيارات تحت تهديد السلاح على الطرق العامة، حيث قاموا بسرقة سيارة محملة بالمواشى على طريق منيا القمح – بنها بعد أن أطلقوا الرصاص على قائدها وأرشدوا عن السلاح والسيارة ورؤس المواشى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم أول شرطة ثانى بنها إشارة من المستشفى بوصول مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق إدعاء طلق نارى.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن وبسؤال شقيقه أفاد بأنه أثناء سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المصاب محملة برؤوس ماشية بطريق منيا القمح – بنها فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يحمل سلاح نارى بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون يضم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها تحديد تهديد السلاح وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن 2رأس ماشية «لمُبلغ بسرقتهما والبندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مُستأجرة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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