أخبار عاجلة

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر -
«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة -
سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد -
محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر -
تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها -
تأجيل حفل مغني الراب «الجوكر» بمسرح الزمالك بعد اشتباه إصابته بكورونا -
موديرنا تعتزم بناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا بإفريقيا -
جلوبال بروسيسينج سيرفيسيز تواصل التوسع الدولي مع إطلاق مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 9490 مخالفًا لارتداء الكمامة و255 قضية تداول «شيشة»

Print
ضبط 9490 مخالفًا لارتداء الكمامة و255 قضية تداول «شيشة» ضبط 9490 مخالفًا لارتداء الكمامة و255 قضية تداول «شيشة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها، اليوم الجمعة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9490 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9453 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الأمن 670 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط 255 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة»، بإجمالي مضبوطات 1709 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا