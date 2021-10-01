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«عبدالمجيد»: تواجد لجنة طبية لمنح الصحفيين لقاح كورونا يومي 5 و6 أكتوبر

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«عبدالمجيد»: تواجد لجنة طبية لمنح الصحفيين لقاح كورونا يومي 5 و6 أكتوبر «عبدالمجيد»: تواجد لجنة طبية لمنح الصحفيين لقاح كورونا يومي 5 و6 أكتوبر

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أعلن أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن تواجد لجنة طبية بمقر النقابة، لإعطاء الزملاء المسجلين لتلقي اللقاح، مصل التحصين ضد المستجد، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 5، 6 أكتوبر الجاري.

وقال «عبدالمجيد»، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الزميلات، والزملاء، إن شاء الله يومي الثلاثاء، والأربعاء القادمين، 5، و6 أكتوبر، ستتواجد لجنة طبية، لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم، السابق تسجيلهم، مصل التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، مع خالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم الطبية المعاونة».

وأضاف «عبدالمجيد»: «مع العلم أن الأولوية للزملاء وأسرهم، السابق تسجيلهم على موقع الوزارة، والذين أرسلوا بياناتهم، ورقم التسجيل على الأرقام المدرجة بإعلان لجنة العلاج السابق، ويرجى أن يقوم كل من يرغب في الحصول على المصل بالتسجيل على موقع الوزارة قبل الحضور للحصول على المصل بالنقابة، لتسهيل وسرعة الإجراءات».

وتابع: «يمنح كل زميل راغب في التسجيل رقما فور دخوله النقابة، لإثبات دوره في التواجد، تسهيلًا على الزملاء وتنظيمًا للعمل، وسيكون هناك أيام تالية، لاستكمال التحصين لكل الراغبين في الحصول على المصل، إذا حال طارئ دون تسجيل زميل أو حضوره، أو لم يسعف الوقت منح الجميع الجرعة الأولى».

المصرى اليوم

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