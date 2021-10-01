مرتبات تصل إلى 792 ألف جنيه .. وظائف خالية في السفارتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة عبر صفحتها على فيسبوك عن وظيفة شاغرة بقسم التأشيرات، كما نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها وبمرتبات تصل الى أكثر من 47 ألف دولار سنويا (792 ألف جنيه مصري تقريباً) ، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قي القطاعين العام والخاص.

وننشر تفاصيل الوظائف المطلوية ورابط التقديم كما يلي:

1- وظائف السفارة الألمانية بالقاهرة

تعلن السفارة الألمانية بالقاهرة عن وظيفة شاغرة بقسم التأشيرات

يشترط إتقان اللغة الألمانية والعربية

يرجى مراجعة الشروط بالمستند المرفق، و التقدم للوظيفة في موعد غايته في شهرأكتوبر 2021

- إعلان السفارة الألمانية عن وظيفة شاغرة -

------------

2- وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة -

1- مساعد إداري- Administrative Assistant- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 179،271 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 07/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

======

2- محلل مالي- Financial Management Analyst- Internal candidates only

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 265،979 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 10/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

======

3- رئيس عمال مخازن- Warehouse Foreman- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 94،777 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 10/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

======

4- منظم أمني للسكن- Residential Security Coordinator (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 38،056 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 11/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

======

5- ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 47،619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 07/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

:=======

6- ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 47،619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 07/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

===========