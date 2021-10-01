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«قومى المرأة» يثمن استجابة البنك المركزى لتوصيات المجلس بتمكين المرأة اقتصاديا

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«قومى المرأة» يثمن استجابة البنك المركزى لتوصيات المجلس بتمكين المرأة اقتصاديا «قومى المرأة» يثمن استجابة البنك المركزى لتوصيات المجلس بتمكين المرأة اقتصاديا

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توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي، وجميع عضوات وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير والامتنان إلى محافظ البنك المركزى، طارق عامر محافظ، وذلك لإصدار البنك المركزي ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر والتى تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية، بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد إستجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، مشيرة إلى أن هذه القرارات تساعد أيضا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصادياً.

المصرى اليوم

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