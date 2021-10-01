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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الملتقى الخاص بتحالف عمل التكيف (AAC) بعنوان «الرحلة الحالية والطريق إلى المستقبل: تأملات واستعراض التقدم المحرز منذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على التكيف والمرونة في 2019» عبر الفيديو كونفرانس وذلك على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرون للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة ميلانو بايطاليا وبمشاركة وزيرة الطاقة الإنجليزية ووزيرة البنية التحتية الهولندية وخبراء العمل المناخي بالعالم.

وأشارت فؤاد أن الملتقى تنظمه مصر بصفتها رئيس تحالف عمل التكيف وبمشاركة المملكة المتحدة وبالتنسيق مع المعهد الدولي للموارد معربة عن سعادتها بمشاركة قادة وخبراء التكيف مع المناخ على مستوى العالم داعية اياهم لمشاركة تجربة بلادهم وما تم إحرازه من تقدم في هذا الصدد لتحفيز الجهود عالميا للتكيف فيما قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرون والسابع والعشرون للتغيرات المناخية COP26-27 وما بعدهما.

وأكدت وزيرة البيئة أن الملتقى يهدف إلى مناقشة جهود التكيف في قطاعات الصحة والمياه على المستوى العالمى والمحلي للبلدان واساليب المجتمعات المحلية في التكيف لرفع القدرات المؤسسية لدعم التكيف وخاصة مع ترابط قضايا المياه والصحة والزراعة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد انه من الضرورى العمل سويا للتصدى للتغيرات المناخية فليس لدينا وقت لنضيعه، مشددة على أهمية التضامن لتفعيل اتفاق باريس وزيادة العدالة وبناء الثقة في حوارنا خلال مؤتمر الأطراف 26 و27 لرفع الطموح فيما يتعلق بإجراءات التكيف، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص نصف التمويل لقضايا التكيف لتعجيل العمل المناخي.