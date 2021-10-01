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وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
تأجيل حفل مغني الراب «الجوكر» بمسرح الزمالك بعد اشتباه إصابته بكورونا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
موديرنا تعتزم بناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا بإفريقيا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:47 مساءً
جلوبال بروسيسينج سيرفيسيز تواصل التوسع الدولي مع إطلاق مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:43 مساءً
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:39 مساءً
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الحمم المتدفقة من بركان لا بالما تشكل دلتا طوله 500 متر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 11:55 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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