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ضبط 10 طن أرز به شوائب وأتربة في حملة تموينية بالقليوبية

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ضبط 10 طن أرز به شوائب وأتربة في حملة تموينية بالقليوبية ضبط 10 طن أرز به شوائب وأتربة في حملة تموينية بالقليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية خلال حملة مكبرة 3 منشأت تجارية وصناعية عبارة عن مخزن لتعبئة السلع الغذاية به 14 طن سكر وملح غير مطابق للمواصفات ومحل به 10 طن ارز به شوائب، وشركة منظفات صناعية تمثل خطرا على الصحة العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات للتفتيش على المنشات التجارية والصناعية واسفرت عن ضبط المدير المسؤل عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 14،8 طن سكر حر وملح طعام بدون مستندات ومجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة.

كمت تم ضبط محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص عثر به على 10 طن أرز أبيض بدون مستندات ومجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي لوجود شوائب وأتربة به تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط شركة لتعبئة وتوريد خامات المنظفات بدون ترخيص بها 15طن منظفات صناعية عبارة عن كلور وماغنسيوم وألوان صناعية وسلوفنيك معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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