Google سكولار تختار نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية ضمن أهم 50 باحثاً لعام 2021 (صورة)

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أعلنت منصة جوجل سكولار، قائمة أهم ٥٠ باحثاً في الجامعات المصرية، في مجال الهندسة والتكنولوجيا، طبقا لعدد الإشارات المرجعية عليها للعام 2021.

وضمت القائمة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للتعليم والشئون الاكاديمية، وذلك لاستشهادات أبحاثه المتميزة في مجال هندسة الطاقة.

يشار إلى ان الجامعة المصرية اليابانية، تعد جامعة بحثية حققت قفزات في البحث العلمى، وحصدت المركز الثاني محليا والـ١١ عربيا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني، لجامعات العالم العربي والذي تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة.