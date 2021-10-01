أخبار عاجلة

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
بلينكن في مع لافروف: تصرفات طهران بالمجال النووي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي -
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أوقاف المنيا : توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

Print
أوقاف المنيا : توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية أوقاف المنيا : توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قيام المديرية بتوزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي، على الأسر الأولي بالرعاية، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه على مستوي المحافظات ( 981 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف.

شدد «عبدالرازق» على مديرية الإدارات والقائمين على التوزيع، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم، كما على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر

وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر

«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة

«رطل لحم» في خامس أيام مهرجان مسرح الهواة

سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد

سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد

محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر

محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر