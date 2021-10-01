أوقاف المنيا : توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

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أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قيام المديرية بتوزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي، على الأسر الأولي بالرعاية، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه على مستوي المحافظات ( 981 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف.

شدد «عبدالرازق» على مديرية الإدارات والقائمين على التوزيع، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم، كما على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.