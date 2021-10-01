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«المهن التعليمية» تعلن صرف دفعة معاشات أول أكتوبر المستحقة للأعضاء والورثة

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«المهن التعليمية» تعلن صرف دفعة معاشات أول أكتوبر المستحقة للأعضاء والورثة «المهن التعليمية» تعلن صرف دفعة معاشات أول أكتوبر المستحقة للأعضاء والورثة

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أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات أول اكتوبر المستحقة للأعضاء والورثة، وتوافرها في ماكينات الصرف الآلي.

وأوضحت النقابة العامة، أنه على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين، والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عد الاعضاء المستحقين 287082 ألف عضوا، بقيمة 99 مليون، و134ألف، و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألف و588 بقيمة29 مليون، و081ألف، و065 جنيهاً

المصرى اليوم

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