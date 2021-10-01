مسلسل بربروس Barbaros الحلقة 3 مترجمة بالعربية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرض اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 الحلقة الثالثة الشيقة من مسلسل بربروس Barbaros مترجمة بالعربية ، ويعتبر مسلسل بربروس من أهم المسلسلات التركية التى جذبت الجمهور العربي خلال الفترة الماصية .

تم بث أول حلقة من مسلسل بربروس فى سبتمبر ويتم بث حلقة جديدة شيقة كل أسبوع وينتظر الجمهور المصري والجمهور العربي مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي .



يتحدث مسلسل بربروس عن البحار المسلم الذذي قاتم بفتوحات كبيرة على ساحل البحر المتوسط بمعاونه أخوه .

يقوم بدور البطولة الفنان التركي انجين التان الذي قام ببطولة مسلسل أرطغرل الشهير ويشاركه البطولة أولاش استبه

الحلقة الثالثة (3) من مسلسل بربروس الجمعة

تعرض قناة trt المسلسل بلغته التركية مترجمة للغة العربية ويتم إعادة المسلسل على قناة اليرموك السبت 8 مساء بتوقيت القاهرة يعد بث الحلقة الثالثة من مسلسل بربروس الأحد الساعة 11 صباحاً