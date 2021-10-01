وزير الكهرباء: ضخ استثمارات بـ36 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات باجمالي 36 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال وتحسين أداء الشبكات على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاكر، خلال افتتاحه مراسم التشغيل التجريبى لأول مركز آلى للتحكم فى الكهرباء وتوزيع الطاقة بالقاهرة الجديدة والذى قامت شركة شنايدر إليكتريك العالمية، بإنشاؤه انه تمت اضافة 8885 محول و5098 كشك و2925 لوحة جهد متوسط و12531 كم كابلات جهد متوسط، و218 موزع جهد متوسط بالإضافة إلى حوالى 300 ألف عمود على الجهدين المتوسط والمنخفض وتم تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية وذلك على اربع مراحل حتى نهاية 2021 وتم الانتهاء من تنفيذ حوالى 1605 كم.

ومن المقرر تنفيذ مراكز التحكم على ثلاث مراحل، وتضم المرحلة الأولى إنشاء 4 مراكز تحكم في شمال وجنوب القاهرة خلال 18 شهراً بتكلفة 4.6 مليار جنيه وستخدم هذه المراكز ما يقرب من 10 مليون مواطن. ولقد بدأت شنايدر إلكتريك في إنشاء وتطوير تلك المراكز والتي تعد الأكثر جاهزية لتحقيق الاستفادة القصوى منها في أسرع وقت، حيث تضم هذه المرحلة مركزين للتحكم في مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومركزيين للتحكم الدقي و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

أما المرحلة الثانية والثالثة تضم كل منهما 5 مراكز تحكم، وتتوزع في شمال وجنوب القاهرة، ومحافظات الإسكندرية، الدلتا، شرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية. كما سيتم تركيب أكثر من 12 ألف وحدة رئيسية حلقيه ذكية (smart ring main units) في عشر محافظات، وهو ما يمثل طفرة تقنية ستنعكس على شبكات توزيع الكهرباء.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان: "الحكومة بذلت جهود كبيرة لتخطي أزمة الكهرباء واستطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات للقطاع مما أدي الي القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتحقيق احتياطي أمن."

ولفت إلى أن رفع كفاءة شبكات التوزيع خلال الأربع سنوات الماضية تكلف ٣٦ مليار جنيه تم خلالها إضافة ٥٠٩٨ كشك كهرباء، وإضافة ١٢٣٥١ كابل جهد متوسط، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطوير الشبكة الكهربائية وتحسينها حيث تم تركيب ١١ مليون عداد ذكي حتي الان علي مستوي الجمهورية. مشيرًا الى أنه سيتم إنشاء ٤٧ مركز تحكم على مستوي الجمهورية خلال العام ونصف القادمين.

وقال كاسبر هيرزبرج رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "إننا سعداء باهتمام الحكومة المصرية بتطوير شبكات الكهرباء وإقامة مراكز تحكم جديدة بجانب تطوير المراكز الموجودة بالفعل وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية بهدف رفع مستوى خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء."

وقال المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "نعتز بتعاون الشركة الوثيق مع الحكومة المصرية، وحرصنا كشركة عالمية على الاستثمار في المشروعات القومية في مصر ومنها التعاون لتطوير شبكة الكهرباء القومية، ودعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتوطين الصناعة في مصر خاصةً وأن الشركة تنوى الاعتماد التدريجي على المكون المحلى في عمليات تصنيع مراكز التحكم."

وأضاف المهندس محمد السطوحي مدير مشروع الـ 14 مركز تحكم ومدير مبيعات التصدير بشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا أن: "من الأمور التي تدعو للفخر في هذا المشروع هو أن نسبة التصنيع المحلي في مكونات مراكز التحكم ستصل إلى ما يقرب من 70%. وإلى جانب كفاءة تكنولوجيا EcoStruxureGrid في تحسين استخدام الطاقة لأقصى درجة، وان شبكة مراكز التحكم والتوزيع الذكية ستكون بمثابة العمود الفقري لشبكة الطاقة في مصر خلال العقود المقبلة، كما ستكون أيضا بمثابة ضمانة لتحقيق المتطلبات المستقبلية للبلاد في مجال الكهرباء، وستسرع من عملية تبني حلول الطاقة المتجددة في مصر."

جدير بالذكر أن شنايدر إلكتريك مصر كانت قد فازت العام الماضي بالمناقصة التي أقامتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء ومراكز التحكم. ومن المقرر أن تنتهي مراحل إنشاء مراكز التحكم خلال 30 شهراً وسيسهم المشروع في خلق فرص عمل لأكثر من 3000 من العاملين في مجالات التوريد والمقاولات.