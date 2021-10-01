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افتتاح 5 معاهد أزهرية جديدة بمركزي سمالوط والعدوة في المنيا

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افتتاح 5 معاهد أزهرية جديدة بمركزي سمالوط والعدوة في المنيا افتتاح 5 معاهد أزهرية جديدة بمركزي سمالوط والعدوة في المنيا

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افتتح الدكتور احمد محمد عبدالمطلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بالمنيا، 5 معاهد أزهرية جديدة، بينهم معهد فتيات الشيخ محمد متولي الشعراوي الثانوي في سمالوط، ومعهد شم البحرية الابتدائي بقرية شم في مغاغة، ومعهد قلوصنا الابتدائي بمركز سمالوط، ومعهد فتيات منشأه حلفا الابتدائي بمركز العدوه، ومعهد اطسا البلد الابتدائي بسمالوط .

قال الشيخ على حسن، مدير الامتحانات المنطقة الأزهرية، تم افتتاح 5 معاهد جديدة، ليرتفع عدد المعاهد الازهرية بالمحافظة إلى 482 معهدا، بينهم 89 معهد ثانوي، و163 معهد اعدادي، و167 معهد ابتدائي، و57 حضانة، و6 معاهد قراءات .

وأكد «طلب» بأن جميع الإدارات التعليمية التسع قد تمكنت من وصول جميع الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب من اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد، كي يتمكنوا من التحصيل الجيد للمناهج الدراسية من أول يومٍ دراسي .

وشدد «طلب» على مواصلة الإجراءات الحاسمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من حصول كافة أفراد المنظومة التعليمية لتطعيمات كورونا، حرصاً على آمن وسلامة الجميع وتنفيذاً لتوجيهات قيادات المؤسسة الأزهرية بالحفاظ على صحة منتسبي العملية التعليمية وبخاصة الطلاب والطالبات كي ينعموا بعام دراسي جديد خالٍ من الأوبئة والأمراض .

المصرى اليوم

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