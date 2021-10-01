«أبعاد القضية السكانية المحلية ومؤشراتها».. عنوان اجتماع وحدة السكان بالمنيا

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عقدت وحدة السكان بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعها الدوري بعنوان «أبعاد القضية السكانية المحلية ومؤشراتها، وموقع المحافظة على الخريطة السكانية – ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية»تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية«والذي بدأ تنفيذه في 5 محافظات كمرحلة أولي.

كما ناقش الاجتماع، مسئوليات الجهات الشريكة لتنسيق الجهود وتنظيم العمل بالقضية السكانية( اللجان السكانية)، وخطة العمل ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة، وتوزيع الاختصاصات لكل جهة.

وناقش الاجتماع إجراءات متابعة، ورصد المشكلات السكانية بالمراكز، والقرى ودورها في المبادرات الحكومية، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني، في ظل وجود رؤى وخطط مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال وحدة السكان بالمحافظة والجهات الشريكة.



أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية، تولى اهتماماً خاصاً بتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2020/2030، لمجابهة الزيادة السكانية، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الخدمية، لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم والمساندة بهدف تذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع وزارة التنمية المحلية «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» والذي بدأ تنفيذه في 5 محافظات كمرحلة أولي، من بينهم محافظة المنيا، ثم امتد ليشمل 22 محافظة.

أكد «السكرتير العام» على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة والمديريات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، لدعم تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» وتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية.

من جانبه، أوضح شهاب إسماعيل، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الاجتماع تناول أبعاد القضية السكانية المحلية ومؤشراتها، وموقع المحافظة على الخريطة السكانية ومسئوليات الجهات الشريكة لتنسيق الجهود وتنظيم العمل بالقضية السكانية( اللجان السكانية)، وخطة العمل ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة، وتوزيع الاختصاصات لكل جهة، كما استعرض الاجتماع إجراءات متابعة ورصد المشكلات السكانية بالمراكز والقرى ودورها في المبادرات الحكومية، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني، لافتاً إلى أن هناك رؤى وخطط مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال وحدة السكان بالمحافظة والجهات الشريكة.