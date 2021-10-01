شعراوي: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في 5 محافظات تجريبيًا

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أگد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامه العامة، والتي تعد نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن، تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد، في إطار تكامل الجهود بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه سيتم تنفيذ هذه الشبكة، تجريبياً خلال الفترة المقبلة في محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة على أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتاً إلى اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والإتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنيه للإعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح «شعراوي»، أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وأنشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الإتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة، مع ابراز دور التطبيقات الحديثة في دعم وإتخاذ القرار.

وأضاف، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد، لافتا إلى أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ آليا، والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة.

وتابع الوزير، أن الشبكة تشمل منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الاسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آلياً برقم خدمات الطوارئ، مؤكداً أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

ونوه «شعراوي»، أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الإستجابة، للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث للوصول للمعدلات العالمية، مؤكداً أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية، لتحقيق السرعة في الإستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

