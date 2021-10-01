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بهدف «تبسيط العلوم».. افتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ«علوم الإسكندرية»

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بهدف «تبسيط العلوم».. افتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ«علوم الإسكندرية» بهدف «تبسيط العلوم».. افتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ«علوم الإسكندرية»

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افتتح الدكتور فتحي حسن، المشرف على الفصل الطلابي لجمعية الجيوفيزيائيين الإستكشافية والأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة الاسكندرية، الجلسة الافتتاحية لمشروع نيكسس للتواصل العلمي لعام 2021، بمدرج على إبراهيم بمبنى الكلية بمحرم بك أمس.

وقالت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، أن المشروع الطلابي يهدف إلى تخريج مجموعة من المتخصصين في التواصل العلمي من مختلف الأعمار، وذلك لتبسيط العلوم بهدف التواصل بين المؤسسات العلمية والمجتمع المحيط، حيث يتم تمويل المشروع من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية العلوم كحاضنة للمشروع في مرحلته الأولى في الفترة مابين 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، وأيضاً الفصل الطلابي لجمعية الجيوفيزيائيين الإستكشافية بالكلية.

وأوضحت أنه شارك في المشروع ما يقرب من 95 طالب وطالبة من مختلف الكليات العملية بجامعة الإسكندرية معظمهم من كلية العلوم، بالإضافة إلى كليات الصيدلة والزراعة والتربية (كيمياء/بيولوجي) والهندسة والطب البشري والأسنان والحاسبات والعلاج الطبيعى وبعض الطلاب من المرحلة الثانوية العامة، ويشرف على مشروع نيكسس مجموعة من خريجى كلية العلوم، ويشمل البرنامج التدريبي للمشروع عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل على مدار الفترة المذكورة كما يحاضر بالمشروع عدد من المتخصصين في مجال التواصل العلمي.

يهدف لـ"تبسيط العلوم" .. إفتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ"علوم الإسكندرية" (صور)
يهدف لـ"تبسيط العلوم" .. إفتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ"علوم الإسكندرية" (صور)
يهدف لـ"تبسيط العلوم" .. إفتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ"علوم الإسكندرية" (صور)
يهدف لـ"تبسيط العلوم" .. إفتتاح مشروع نيكسس للتواصل العلمي بـ"علوم الإسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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