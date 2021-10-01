أخبار عاجلة

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
بلينكن في مع لافروف: تصرفات طهران بالمجال النووي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي -
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنقّل 4223 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

Print
تنقّل 4223 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 4223 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 4223 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 26 إلى 30 سبتمبر».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2773 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1450 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»