اليوم.. محافظ شمال سيناء يفتتح سوق الجملة بالعريش

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يفتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، سوق الجملة بالعريش، والذي تم إنشاءه بتكلفة 180 مليون جنيه، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

ويقع السوق على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى «العريش / القنطرة شرق».

ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة ومسجد غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية.