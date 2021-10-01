أخبار عاجلة

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
بلينكن في مع لافروف: تصرفات طهران بالمجال النووي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي -
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

Print
رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، برش وتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن العاملين في المساجد بالتنسيق مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصري قاموا برش وتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات المحافظة.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»