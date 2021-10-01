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داليا محمد عبدالمعبود، 20 سنه شابة من قرية النطاف بمركز كفر الشيخ، من أسرة بسيطة تزوجت من شاب بسيط مثلها يدعى محمود صبحي عبدربه، من قرية الطايفة بمركز كفر الشيخ، وكانا يحلمان كأي زوجين شابين بطفل صغير يملأ عليهما حياتهما.

وبالفعل فرحا كثيرا حينما علما أنها حامل في توأم (ولد وبنت) وتابعا الحمل لدى طبيب في عيادته الخاصة، وطمأنهم على صحتها وحملها، وحينما لم تلد بعد مرور يومين من الشهر التاسع، توجها لمستشفى كفرالشيخ العام للولادة لأن حالة الزوج بسيطه ولا يستطع على نفقات المستشفيات الخاصة.

وطلبوا منه في المستشفى حسب قول الزوج بعض الأدوية والتحاليل فأحضرها، وقامت والدتها بطمأنتها ودخلت داليا لغرفة العمليات لتلد طفلاها سيرا على قدميها وهي تمسك يد زوجها وتقول له دقائق وأخرج لك بطفلين.

وانتظر الزوج المسكين خارج غرفة العمليات، انتظارا لخروج زوجته وطفليه, إلا أنه بعد ساعه فوجيء بهرج ومرج في الطرقة وبأمور غير طبيعية، وشعر بدقات قوية في قلبه خوفا على زوجته الحبيبة وفوجئ بهم يخرجونها إلى غرفة العناية المركزة ويركبون لها أجهزة التنفس الصناعي والمحاليل، وذلك كان يوم 2 أغسطس الماضي ظهرا.

كما فوجئ بهم يخرجون طفلاه ملطخان بالدماء ويطلبون من الزوج التوقيع باستلام الطفلان ووضعهما لمدة 20 يوما على الأجهزة وطبعا على نفقته الخاصة، وحينما سألهم عن زوجته قالوا له ادعيلها، وحينما نظر إليها فوجئ بأنها لا تتحرك ولاتشعر بأحد وعيناها جاحظتان ولا تتحركان، وظلت في غيبوبة منذ هذا التاريخ، وطلبوا منه أدوية يوميا بأكثر من ألف جنيه حسب قوله وباع كل ما يمتلك لعلاج زوجته التي ظلت في تلك الغيبوبة ومازالت، وحينما يسأل عن حالة زوجته يقولون له ادعي لها والبعض يقول له جهز كفنها، تقدم بالعديد من الشكاوى لكل الجهات المعنية والنيابة العامة ووزيرة الصحة.

وأرسلت وزيرة الصحة لجنة للمعاينة والتحقيق، ولكن حتى الآن مازالت داليا في غيبوبتها، ووالدتها وزوجها ينتظران خارج المستشفى، زوج داليا، ووالدتها منيره عبدالحميد، يستغيثون بوزيرة الصحة للتحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المقصرين، وتبكي والدتها وتقول ابنتي كانت عروسة لم تشكو طوال حياتها من أي مرض، وكانت تعمل بأحد المصانع، وباليومية، ودخلت المستشفى على رجليها للولاده لنفاجأ بولادتها قيصريا ولتظل في غيبوبة لشهرين ولا نعرف السبب.

وقالت إنهم رفضوا عمل أي أشعة لها بدعوى أنها لو عملتها حتموت، وزوجها يبكي ويقول لقد قمت ببيع كل ما أمتلك لعلاج زوجتي التي لم أفرح بها، ومنهم لله الذين تسببوا في ذلك، ويطالب بسرعة القصاص.

الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفرالشيخ العام قال أن داليا محمد عبدالمعبود، دخلت المستشفى للولادة يوم 2 أغسطس الماضي للولاده وحدث لها حسب قوله مضاعفات وغيبوبة , ونحن نقدم لها كل إهتمام (حسب قوله) وأهلها تقدموا بالعديد من الشكاوى للعديد من الجهات والنيابة العامة وجاري التحقيق فيها، كما أن وزارة الصحة أرسلت لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وأن الموضوع قيد التحقيقات.