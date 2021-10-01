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مقترح بمجلس الشيوخ لفتح المدارس على فترتين لتقليل كثافة الطلاب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:32 مساءً
دينا فؤاد عن «حكاية ماريونيت»: دقت ناقوس الخطر حول «ملل العلاقات الزوجية»
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
صحيفة : بوجبا يبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقراره الأخير
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزير المالية يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات: حظر دخول أي بضائع بدون الشهادة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
الضرائب: ضخ دماء جديدة بالمصلحة وتدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:23 مساءً
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل تنهي مبادرة السعودية الحرب مع الحوثيين؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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