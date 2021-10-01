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مقترح بمجلس الشيوخ لفتح المدارس على فترتين لتقليل كثافة الطلاب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:32 مساءً
دينا فؤاد عن «حكاية ماريونيت»: دقت ناقوس الخطر حول «ملل العلاقات الزوجية»
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
صحيفة : بوجبا يبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقراره الأخير
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزير المالية يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات: حظر دخول أي بضائع بدون الشهادة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
الضرائب: ضخ دماء جديدة بالمصلحة وتدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر
-
الخميس 07 أكتوبر 2021 01:23 مساءً
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر
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الخميس 07 أكتوبر 2021 01:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رش الطائرة البحرينية بالماء في مطار بن غوريون في استقبال أول رحلة إلى إسرائيل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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