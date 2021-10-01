أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن صدمته من قرار إثيوبيا

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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من القرار الإثيوبي الذي صدر الخميس، ويقضي بترحيل مسؤولين عاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفقا لقناة يورو نيوز.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت الخميس إنها ستطرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة بسبب ما وصفته بـ «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية».

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت «في رسائل سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية».

وأضافت الوزارة أنه «بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ 72 المقبلة» ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يأتي ذلك في وقت مازالت فيه الحرب مشتعلة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيجراي إلى حيث أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى هذه المنطقة وقام بأعمال وحشية وصلت لادانات دولية شديدة اللهجة وفرض عقوبات.واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو.

وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

ووفق تقدير منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا جرانت ليتي في مطلع سبتمبر قال أن «القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ«حصار فعلي»، وهو من بين المسؤولين الذين أعلنت إثيوبيا طردهم.

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيجراي «تجاوزوا حد المجاعة».