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المصري يوقع غرامة مالية على أحمد رفعت

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المصري يوقع غرامة مالية على أحمد رفعت المصري يوقع غرامة مالية على أحمد رفعت

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قرر مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة مالية على أحمد رفعت جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وقرر مسؤولو المصري توقيع غرامة مالية، على أحمد رفعت، بسبب رفض اللاعب تسليم جواز سفره إلى الجهاز الاداري بقيادة محمود جابر، للسفر مع الفريق إلى أوغندا لخوض مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وأبدى مسؤولو المصري غضبهم الشديد، بسبب رفض اللاعب تسليم جواز سفره للمرة الثانية، لرغبته في الرحيل عن النادي البورسعيدي، بعد العرض المغري الذي تلقاه من نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وغادر اللاعب صاحب الـ27 عامًا معسكر الفريق في برج العرب، بسبب مرض والدته وإجرائها عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة.

المصرى اليوم

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