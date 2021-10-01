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مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة يكشف تفاصيل قرب اكتشاف مقبرة الإسكندر ()

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مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة يكشف تفاصيل قرب اكتشاف مقبرة الإسكندر (فيديو) مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة يكشف تفاصيل قرب اكتشاف مقبرة الإسكندر ()

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كشف محمد عمران مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة تفاصيل دلائل اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر بمنطقة مرائي، موضحا أن في عامي 1995 و1996 تم اكتشاف أحد المعابد، وقالت البعثة التاريخية في ذلك الوقت إنه قد تكون تلك دلائل لمقبرة الإسكندر.

وأوضح محمد عمران خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» أنه من الناحية العلمية لم يتم حتى الآن اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر، مضيفا أنه في حال اكتشاف المقبرة سيكون فتحا عظيما في سيوة.

وتابع مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة أن مبادرة حياة كريمة دخلت مدينة سيوة، ويجري إنشاء طريق يربط بين المدينة وقريتي بهي الدين والمرائي، موضحا أن الطريق يبلغ طوله 30 كيلو متر، وينفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأردف محمد عمران أنه تم إنشاء طريق ضخم في قرية بهي الدين التابعة لمدينة سيوة بتكلفة 2.3 مليون جنيه، موضحا أن نصيب سيوة من حياة كريمة قريتين من أصل 5 قرى.

وأشار مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة إلى أن المدينة تعتبر تراث أثري نظرا لاحتوائها على آثار وحفريات تعود لآلاف السنين، ومرحلة ما قبل التاريخ، موضحا أنه منذ 3 سنوات تم اكتشاف معبد متكامل يرجع للعصر اليوناني والروماني.

المصرى اليوم

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